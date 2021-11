Parco Sabucchi in abbandono: "Giochi vecchi, radici fuori terra e staccionata fatiscente" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci che il parco Sabucchi, situato tra viale Bovio e la strada parco, si trova in uno stato di parziale degrado per quanto riguarda alcuni elementi al suo interno.

L'uomo parla di "un parco nel centro della città in abbandono e soprattutto molto pericoloso per i bambini. Pochissimi giochi rimasti, tra l'altro tutti datati, senza contare la completa mancanza di sicurezza per i bambini (radici degli alberi fuori terra, staccionata del laghetto fatiscente) e il servizio bar inesistente nel periodo autunno/inverno. Peccato!".