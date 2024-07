La riflessione di un cittadino: "Parco Baden Powell: quando i cittadini fanno più paura dei criminali"

Buongiorno, sono un cittadino di Pescara e frequentatore del parco "Baden-Powell". Quanto accaduto (mi riferisco all'omicidio del giovanissimo Thomas) mi ha lasciato a dir poco con l'amaro in bocca. In tante, troppe occasioni, abbiamo contattato invano le forze dell'ordine per segnalare che, nel parco, si verificano, con cadenza praticamente giornaliera, oltre i limiti della legalità. Dallo spaccio di sostanze stupefacenti alla luce del sole (che ho potuto riscontrare anche in piazza Santa Caterina e sulla Strada Parco all'altezza dell'ex forno Cipollone) allo stanziamento di clochard che contribuiscono, con i propri bisogni fisiologici, alla concimazione del manto erboso. Se non bastasse, sono frequenti le risse tra ragazzi adolescenti che, tra una birra e l'altra, devono passare in qualche modo il proprio tempo.

Per non parlare di coloro che si divertono a lanciarsi bottiglie in vetro che, solitamente, si infrangono a terra e i cui cocci rimangono li per giorni. Nei pochi giorni di relativa quiete, a risollevare il morale dei residenti e degli abituali usufruitori del parco, ci pensano gli ausiliari del servizio pubblico cittadino. Si perchè, cara redazione de "Il Pescara", ci tengo affinchè voi sappiate che, sebbene nel parco predomini, da anni, uno stato di degrado ambientale e sociale, su precisa disposizione dell'amministrazione comunali, gli "ausiliari" intervengono a cadenza quasi giornaliera; non per mantenere il controllo sociale del parco bensì per sanzionare comuni cittadini e in particolare i padroni dei cani allorquando lasciano i propri amici a quattro zampe senza guinzaglio nè museruola. In assenza di quadrupedi, gli ausiliari, si concentrano sugli avventori del parco, invitandoli a camminare sull'apposito selciato e non calpestare il verde pubblico a pena di un’ammenda. Quando, ci siamo presi il lusso di far loro notare che forse era il caso di preoccuparsi anche di spacciatori e teenager maleducati, la loro risposta è stata ferma e decisa: "Chiamate la polizia e denunciateli, noi siamo qui per altre ragioni". E così abbiamo fatto. Più e più volte. Nessuno è mai intervenuto. Invito pertanto l'amministrazione comunale a cambiare le proprie priorità di intervento sul territorio. Forse, così facendo, si salverà qualche vita. Forse.