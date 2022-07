/ Via Renato Paolini

Parcheggio di fronte al vecchio ospedale: "Il comune “ruba” dieci minuti"

Un nostro cittadino ci ha scritto per segnalare un presunto disservizio nel parcheggio che si trova di fronte al vecchio ospedale, in via Renato Paolini, e che da pochi mesi è diventato interamente a pagamento