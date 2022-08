Parcheggio sopra al marciapiede in via del Circuito [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala "una persona incivile" che ha voluto "parcheggiare sopra al marciapiede in via del Circuito, vicino alla rotatoria di Capacchietti, in un modo tale da non permettere il transito dei pedoni e delle eventuali carrozzelle o, ancora, dei passeggini".

Il veicolo temporaneamente posteggiato sul marciapiede è un furgoncino, che molto probabilmente doveva effettuare una consegna. Ma per il cittadino inflessibile anche pochi minuti sono troppi, e conclude commentando sdegnato: "Cose dell'altro mondo".