Dopo vari esposti alla polizia municipale di Pescara, continua il parcheggio selvaggio sulla pista ciclopedonale che si trova di fronte alla piscina provinciale.

Lo segnala alla nostra redazione un lettore, che ci ha inviato al riguardo anche un breve video. "Ci sono macchine che non si fermano nemmeno per i pedoni", afferma l'uomo. "In attesa dell'incidente e che qualcuno faccia il proprio lavoro".