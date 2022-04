Parcheggiatori abusivi nell'area di risulta: "Automobilisti costretti a pagare due volte" [FOTO]

È un problema che a Pescara si trascina ormai da anni e che, anche in questi giorni che precedono le festività di Pasqua, è tornato ancora una volta di scottante attualità. Ci riferiamo alla costante presenza di parcheggiatori abusivi nell'area di risulta, più precisamente all'interno del grande parcheggio che si trova di fronte alla stazione, in pieno centro. Questi soggetti, dopo aver dato indicazioni del tutto inutili oltre che non richieste, pretendono sempre un "obolo" (più o meno volontario) dai malcapitati che si trovano a passare da quelle parti con la propria macchina. E per chi si rifiuta di pagare, le conseguenze sono facilmente immaginabili.

Tutto ciò avviene nonostante i parcheggi siano già a pagamento ma, di fatto, incustoditi, poiché nessuno si occupa di vigilare o quantomeno accertarsi che questi balordi (tra l'altro sempre i soliti) non disturbino i cittadini, i quali dal canto loro vorrebbero soltanto avere la possibilità di posteggiare in pace. Gli abusivi, oltretutto, stanno lì tutti i giorni. Era facile trovarli persino di domenica quando, fino a poco tempo fa, il parcheggio era "ufficialmente" gratuito. E oggi la situazione non è affatto cambiata. Lo stesso problema ci viene segnalato anche in piazza della Repubblica. Insomma, in questa maniera "gli automobilisti sono costretti a pagare due volte", ci fa notare un uomo. Si riuscirà mai a risolvere, una volta per tutte, tale questione?