Parcheggi selvaggi in via del Circuito poco prima della rotatoria [FOTO]

Macchine posteggiate davanti a un bar, in un punto "dove non ci sono neanche le apposite linee di demarcazione per poter parcheggiare". Il tutto, tra l'altro, creando problemi alla circolazione, perché siamo nei pressi di una rotatoria "e infatti i camion e i pullman che provengono da Pescara fanno fatica a passare". La segnalazione viene da un nostro lettore, che ci ha scritto per denunciare questa cattiva abitudine che tende a ripetersi quotidianamente in quella zona.

L'uomo, che ci invia al riguardo anche un'eloquente fotografia, intende così sottolineare la mancanza di civiltà che alcuni automobilisti mettono purtroppo in mostra. Il cittadino, che già altre volte ha evidenziato un simile malcostume, chiede che chi di dovere intervenga per porre fine a tali gesti di maleducazione che danneggiano anche gli altri.