Parcheggi selvaggi in piazza Duca degli Abruzzi, un cittadino: "Così non va bene" [FOTO]

Un nostro lettore documenta, con alcune foto scattate dal proprio balcone, il problema dei parcheggi selvaggi in piazza Duca degli Abruzzi: "Ormai le macchine qui le mettono da tutte le parti, ma al Comune di Pescara non sembrano interessarsi del problema. Così non va proprio bene". L'uomo chiede che chi di dovere intervenga per porre fine a tali gesti di maleducazione che danneggiano anche gli altri e, pertanto, denuncia questo pessimo modo di fare, messo in atto da alcuni automobilisti indisciplinati e menefreghisti.

In particolare, il cittadino sollecita una maggiore presenza delle forze dell'ordine, in particolar modo degli agenti di polizia locale, invitandoli a multare chi lascia la propria macchina in sosta vietata. Insomma, tolleranza zero al fine di scoraggiare tali riprovevoli abitudini e l'intenzione di mostrare pubblicamente queste immagini quanto meno “a scopo educativo”, denunciando dei gesti di inciviltà che hanno inevitabilmente ricadute negative anche sui residenti della zona.