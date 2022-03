Ancora parcheggi selvaggi in prossimità dell'ingresso del pronto soccorso [FOTO]

Ancora parcheggi selvaggi in via Fonte Romana, proprio in prossimità dell'ingresso del nuovo pronto soccorso dell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara. La segnalazione giunge da un nostro lettore, che afferma: "Per l'ennesima volta una macchina è salita sopra al marciapiede, senza contare le auto che spesso parcheggiano dentro la rotonda. Ciò che si vede tutti i giorni qui è una roba veramente assurda".

L'uomo, che ci invia al riguardo anche un'eloquente fotografia, intende così sottolineare "la mancanza di civiltà ed educazione che alcuni automobilisti mettono purtroppo in mostra". Il cittadino, che già altre volte ha denunciato questo malcostume, chiede che chi di dovere intervenga per porre fine a simili gesti di maleducazione che danneggiano anche gli altri.