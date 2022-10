Un lettore: "Continuano i parcheggi selvaggi davanti al pronto soccorso" [FOTO]

Un nostro lettore segnala che continuano i parcheggi selvaggi davanti all'ingresso del pronto soccorso di Pescara, in via Fonte Romana, con "macchine che posteggiano in piena rotonda creando una situazione di pericolo. Speriamo che qualcuno intervenga, non si può più andare avanti così".

L'uomo evidenzia che tale malcostume, che potrebbe anche creare intralci alle ambulanze che hanno bisogno di passare in fretta, va avanti da tempo, e d'altronde lui stesso non è la prima volta che si trova a denunciare questo pessimo modo di fare, messo in atto da alcuni automobilisti indisciplinati e menefreghisti.