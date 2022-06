Nuovi parcheggi sul lungomare nord, la difficile convivenza tra auto e moto [FOTO]

La difficile convivenza tra automobili e moto e scooter lungo la riviera nord dopo che sono stati disegnati i nuovi stalli sul lato monte.

In pratica davanti agli spazi riservati a moto e scooter è stato anche disegnato uno spazio riservato alle vetture.

Dunque coloro che lasciano in sosta il mezzo a due ruote si trovano impossibilitati a uscire dal parcheggio ritrovandosi davanti un'automobile.

L'unica via d'uscita sarebbe quella di salire sul marcipiede. A segnalare questa situazione quanto meno curiosa è un nostro lettore: «Da un paio di settimane sulla riviera nord sono stati tracciati i nuovi stalli per le auto e anche per gli scooter (pochi ma buoni). Peccato che, non avendo messo alcun cartello che indica i parcheggi riservati alle moto, puntualmente ci sono le auto che chiudono lo spazio di manovra agli scooter impedendo così anche di poter uscire dal parcheggio. È normale?».