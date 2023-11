Pannoloni non ritirati: "Un disservizio ripetuto da parte di Ambiente spa"

Un nostro lettore ci segnala un disservizio a San Silvestro, che va avanti ormai da oltre un anno, relativo all'operatività di Ambiente spa. In sostanza l'uomo sostiene che l'azienda non effettuerebbe in maniera adeguata il ritiro dei pannoloni dall'abitazione di suo padre, malato grave: "Da oltre un anno - racconta - è un continuo tra telefonate, mail e colloqui che faccio recandomi di persona in azienda". Anche pochi giorni fa il cittadino è tornato a scrivere ad Ambiente Spa: "Abbiamo i nostri problemi, non ne servono altri provenienti dall’esterno", dice.

Il cittadino sta anche valutando se ci siano le condizioni per chiedere un risarcimento per danni morali: “Ci sentiamo presi in giro. Dopo la mia ennesima mail sono stato contattato da una responsabile di Ambiente ma, nonostante le sue parole, nulla è cambiato. Ho perso il conto delle telefonate, delle e-mail, delle volte in cui sono andato nei loro uffici. Ora basta!", esclama.

Il lettore precisa che "nei giorni di martedì, giovedì e sabato andrebbe effettuato il ritiro dei pannoloni. Puntualmente accade che i loro operatori non lo facciano. Nonostante le lamentele, il disservizio prosegue. Di chi è la colpa? Esiste un ordine di servizio? Esistono i richiami scritti? Esistono provvedimenti da applicare? Sono stufo di perdere tempo".

Il presidente di Ambiente Spa, Ricardo Chiavaroli, ci fa sapere che "noi ritiriamo a scadenze regolari, di norma. Stiamo comunque verificando nello specifico cosa succede". Nei giorni scorsi, dopo che avevamo fatto presente la situazione ai vertici di Ambiente Spa, i pannoloni sono stati ritirati, ma nella giornata odierna il problema si è nuovamente presentato. L'auspicio è che prima o poi possa essere trovata una soluzione definitiva.