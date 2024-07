Pericolante parte di un muro di cinta di via Luigi Anelli, la denuncia di un cittadino: "Pericoloso, va sistemato" [FOTO]

In via Luigi Anelli, nei pressi della scuola Malaguzzi "c'è un muro vistosamente inclinato a causa delle radici di un albero" i cui pannelli potrebbe crollare sul viale pedonale. "Da mesi non viene messo in sicurezza nonostante le numerose segnalazioni".

A denunciare il problema è un cittadino che un intervento lo chiede al Comune o comunque a chi di competenza perché si proceda a ripristinare lo stato dei luoghi e dando quindi riscontro, afferma, "alle numerose mail e telefonate, oltre alle segnalazioni fatto con l'app Municipium" fatte e che, conclude, "non sono servite a nulla".