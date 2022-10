Panchine rotte in corso Umberto I: "Pessimo biglietto da visita per la città" [FOTO]

Un nostro lettore ci scrive per denunciare che "nella bellissima centralità di corso Umberto I ci sono più panchine, tutte rotte, che si ritrovano in questo stato da diverso tempo, ma nessuno interviene. Se qualcuno vuole sedersi non ha la possibilità di farlo, è davvero assurdo. Pessimo biglietto da visita per la città".

Nei giorni scorsi anche il consigliere comunale del Partito Democratico Piero Giampietro ha sollevato la problematica, invitando il Comune a intervenire. Il vice sindaco di Pescara Gianni Santilli, da noi interpellato, fa sapere quanto segue: "Manderò domani stesso una squadra di operai a risolvere il problema. Dalle fotografie constato il solito vandalismo di alcuni personaggi".