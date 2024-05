"Danneggiata una panchina in pietra davanti ai Gesuiti", la segnalazione di un lettore [FOTO]

Via del Santuario · Colli

«Ho segnalato da molti giorni sull'app Municipium, senza avere alcun riscontro, il danneggiamento di una panchina in pietra posta davanti al cancello dei Gesuit in via del Santuario a Pescara».

Questo quanto segnala un nostro lettore.

Il cittadino poi aghgiunge un ulteriore dettaglio: «Peraltro i due pilastri che reggevano la seduta in pietra, sono stati messi da parte ancora integri proprio dietro al cancello. Ho inviato anche due foto. Spero che qualcuno provveda».