Palo pericolante in via Di Girolamo, un lettore: "Qualcuno intervenga" [FOTO]

"Da circa 10 giorni ho segnalato un palo pericolante in via di Girolamo, tra i numeri civici 26 el 28. I vigili del fuoco non intervengono, non essendo di loro competenza. Ho provato a segnalare all'Enel, ma non essendo loro cliente ho difficoltà a parlare con qualcuno. Ho segnalato al Comune e ora a voi, con la speranza che qualcuno intervenga prima che il palo cada".

Così un lettore de IlPescara, che ha scritto alla nostra redazione per denunciare una situazione giunta ormai al limite. Come infatti è possibile vedere dalla fotografia, il palo della luce presenta diverse crepe e, di conseguenza, è facile rendersi conto che non versi in buone condizioni. Si richiede, dunque, una celere soluzione a questo problema da parte delle autorità competenti.