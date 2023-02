Smontano il segnale della fermata del bus per eseguire i lavori della fibra, ma lo lasciano "al palo"

In strada Colle Pineta, a poca distanza dalla parrocchia della Santa Famiglia, l'asta della fermata dell'autobus è stata smontata per consentire lo svolgimento dei lavori necessari all'installazione della fibra telefonica ma, al termine degli interventi, chi di dovere non l'ha riposizionata al suo posto, scegliendo anzi di lasciarla appoggiata a un palo della luce.

È quanto ci viene segnalato da un lettore, facendo notare che "questo non è un comportamento corretto. Rimuovere la proprietà pubblica senza poi ripristinare lo stato originario dei luoghi è una cosa non tollerabile. Anche se l'obiettivo era di agevolare i lavori per la fibra telefonica, bisognava rispettare la proprietà pubblica e cercare di trovare soluzioni più adeguate per raggiungere i propri obiettivi. O, quantomeno, una volta ultimato il lavoro ci si poteva "sprecare" a rimettere quell'asta al suo posto".