Ecco cosa ci fa sapere l'uomo: "Ho più volte segnalato questo problema all'Enel, dal momento che il palo in questione è di sua competenza. L'ultima segnalazione risale allo scorso 18 novembre. Risposta: "La nostra area tecnica ha preso in carico la richiesta e provvederà ad eseguire un sopralluogo entro l'8 gennaio 2023". Addirittura? Il pericolo può attendere", conclude sconsolato il cittadino.

Un nostro lettore ci segnala la presenza di un palo dell'elettricità in cemento, ammalorato, che starebbe cadendo a pezzi all'interno di una proprietà privata con il rischio che alcune parti di esso possano finire in testa a qualcuno, facendogli seriamente del male.

/ Via Monte Pagano, 1

Palo in cemento cade a pezzi in via Monte Pagano: "Ma il pericolo può attendere"