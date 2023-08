Il palazzo di via Lazio 61, sfollato un anno fa, torna a "ripopolarsi". I cittadini: "Abbiamo paura" [FOTO]

Via Lazio, 61 · Montesilvano

Un nostro lettore ci ha scritto per evidenziare "il peggioramento della situazione di degrado che stiamo vivendo in via Lazio, di fronte al palazzo al numero civico 61 sfollato ormai più di un anno fa". L'uomo abita proprio davanti "a quel tremendo casermone fatiscente che da qualche giorno sembra essersi rianimato con movimento di "personaggi" a dir poco preoccupanti. Oltre all'abbandono di materiale, si è notato un preoccupante viavai di gente".

Ieri pomeriggio il residente si è recato alla stazione dei carabinieri di Montesilvano assieme ad un'altra condomina per denunciare "quello che sembra a tutti gli effetti un tentativo di "rientro" nella struttura di cui sopra. Siamo stati rassicurati che avrebbero mandato a controllare quanto prima". L'auspicio dei cittadini è che si facciano tutte le verifiche del caso e che, se davvero qualcuno ha rioccupato il palazzo di via Lazio, venga mandato via. Un appello rivolto a forze dell'ordine e istituzioni.