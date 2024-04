La segnalazione di un lettore: "In piazza della Rinascita oltre agli alberi serve una riqualificazione del palazzo Arlecchino"

Un nostro lettore ci ha scritto per fare una considerazione in merito a piazza della Rinascita, alla luce anche dei lavori avviati dal Comune per la piantumazione di nuovi alberi:

"Il palazzo "Arlecchino" simbolo della rinascita di Pescara ora potrebbe chiamarsi palazzo "rappezzato", Abbelliscono la piazza con gli alberi ma ritengo sia necessario intervenire sul condominio del palazzo per una adeguata tinteggiatura"