"Un palazzo abbandonato in via Trieste ritrovo di senzatetto e drogati", la denuncia di una cittadina [FOTO]

Una palazzina completamente abbandonata da anni che ultimamente è diventata rifugio di senzatetto e drogati.

Accade in via Trieste, in pieno centro a Pescara, come segnala una nostra lettrice.

«Abbiamo segnalato ai vigili urbani che ci hanno risposto che non è di loro competenza», scrive la cittadina, «anche i residenti del palazzo adiacente hanno chiamato le forze dell’ordine ma senza nessun risultato. Lungo la via ci sono personaggi che fanno anche i bisogni a qualsiasi ora del giorno. Vi giro le foto del buco da dove accedono».