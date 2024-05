Occupati abusivamente i palazzo Clerico, persone pericolosamente a passeggio sui balconi [FOTO]

Una nuova segnalazione mandata al nostro giornale denuncia l'ennesima occupazione abusiva dei palazzi Clerico in via Tavo a Pescara.

«Vorrei segnalare la presenza di numerose persone all'interno dei palazzi Clerico nell'area tra via Tavo e via Tiburtina» ci scrive una persona.

Che poi prosegue: «Vediamo spesso dalle nostre finestre persone camminare pericolosamente sui balconi che non hanno nessun tipo di protezione. Abbiamo più volte segnalato alle forze dell'ordine quanto accade all'interno dei palazzi ma tutto ciò sembra non interessare a nessuno. Speriamo in un intervento che possa risolvere questo scempio».