La riflessione di un lettore: "L'alta velocità ferroviaria sulla Roma - Pescara è un'opera superflua"

Un nostro lettore ci ha scritto inviando alcune riflessioni riguardanti i lavori per portare l'alta velocità ferroviaria sulla linea Pescara - Roma:

"In questi ultimi giorrni in Abruzzo si parla tanto dei seguenti argomenti: velocizzazione della ferrovia Pescara-Roma, raddoppio della stessa, realizzazione dell'alta velocità sulla stessa tratta. Viene da chiedersi quale sia la necessità di realizzare una delle suddette costose opere. Credo che prima di prendere una qualsiasi decisione si dovrebbe fare una ricerca per appurare quante siano le persone che ogni giorno si servono del treno per recarsi da Pescara a Roma e fare il tragitto inverso.

Sono strettamente convinto che siano poche considerando che esiste già un'ottima autostrada che permette di coprire le stesse tratte in meno di due ore, se effettuate con mezzo privato e cira due ore e mezza, se effettuate in autobus, riguardo a questi ultimi tutti sanno che esiste un servizio capillare, molto frequente ed a basso costo offerto da molte aziende che rende questa tipologia di trasporto molto diffusa e conveniente. Personalmente ritengo che l'opzione più conveniente e adeguata sarebbe la realizzazione del raddoppio di solo alcune tratte della ferrovia in questione e non dell' intera rete. La realizzazione di una linea ad alta velocità che, molto probabilmente, dovrebbe affiancare quella già esistente sarebbe semplicemente demenziale perchè del tutto superflua, costosissima e con vantaggi limitati per gli utenti Cordiali saluti Vincenzo De Cerchio"