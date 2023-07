Odoardi (Rifiuti Zero Abruzzo): "Discariche sul marciapiede e cassonetti rovesciati"

Giancarlo Odoardi, esponente di Rifiuti Zero Abruzzo, denuncia l'inciviltà ai limiti del vandalismo presente a Porta Nuova, più precisamente di fronte al parco della Caserma Di Cocco, dove l'immondizia è stata abbandonata sul marciapiede a mo' di discarica (c'è anche un ingombrante, vale a dire un materasso) e addirittura uno dei cassonetti della spazzatura è stato rovesciato.

"Non è una situazione isolata, purtroppo", scrive Odoardi, "e qui, Caserma Di Cocco, come in altri luoghi si ripete frequentemente. Il rovesciamento del cassonetto pone dei dubbi circa la manomissione “manuale” dell’isola… però lo sparpagliamento dei rifiuti sembra doloso. È un problema di comunicazione? Di civiltà? O cosa?", conclude sconsolato l'attivista ambientalista.