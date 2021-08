Interrotta l'energia elettrica nella zona di San Giuseppe, la protesta: "Nessuno ci ha avvisato"

Una lettrice spiega che "in giro per il quartiere non ci sono cartelli sui portoni, neanche uno straccio di avviso. Senza energia e senza acqua anche per chi ha l'autoclave. Ma cosa sta succedendo a questa città? Perché ognuno fa quel che vuole?"

Una lettrice ci ha scritto per segnalare che "anche oggi a Pescara, nella zona di San Giuseppe, siamo rimasti senza energia elettrica senza essere avvisati, e tutto questo fino alle ore 17".

La donna spiega che "in giro per il quartiere non ci sono cartelli sui portoni, neanche uno straccio di avviso. Senza energia e senza acqua anche per chi ha l'autoclave. Ma stiamo scherzando? Ma cosa sta succedendo a questa città? Perché ognuno fa quel che vuole? Noi cittadini non siamo tutelati da nessuno! Basta, non se ne può più!".