La denuncia di un lettore: "In via Fonte Romana motorini sempre parcheggiati sui marciapiedi o passaggi per disabili"

Un nostro lettore ci segnala un problema che riguarda un tratto di via Fonte Romana, in zona ospedale a Pescara dove a causa dei motorini parcheggiati sul marciapiede spesso il passaggio è impossibile per pedoni o carrozzine con l'obbligo e il pericolo di dover transitare sulla carreggiata stradale:

"Motorini sempre parcheggiati sui marciapiedi o sui passaggi delle volte ci sono anche due scooter. Ma io dico se deve passare una con la carrozzina o un passeggino perché devono scende dal marciapiede e andare sulla strada? Non è la prima volta questa sera a me è successo con mia moglie andiamo in ospedale stavamo a piedi e ci stavano due motorini. Non siamo riusciti a passare e siamo dovuti andare sulla strada."