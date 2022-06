Moto e scooter parcheggiati ovunque per poter andare al mare [FOTO]

Moto e scooter parcheggiati ovunque per poter andare al mare. Accade lungo la riviera nord di Pescara in un tardo pomeriggio di un sabato di metà giugno, e a segnalarci questo malcostume è un lettore che ha anche immortalato il tutto con alcune immagini.

Il cittadino si limita a scrivere: "Senza commento". Ma il commento lo facciamo noi. Secondo quanto ci fa sapere l'uomo, infatti, le fotografie si riferiscono alla giornata odierna, e sono state scattate intorno alle ore 19:30.

Molto probabilmente i proprietari di questi ciclomotori hanno lasciato i propri veicoli negli spazi circostanti per approfittare, appunto, della bella giornata di sole e fare un tuffo in acqua. Peccato, però, che abbiano parcheggiato i loro mezzi a due ruote in punti che non sono sicuramente adibiti alla sosta, e servono semmai al passaggio di pedoni e ciclisti.