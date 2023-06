La denuncia di un residente: "A Montesilvano in via San Pio 50 problemi con l'erogazione dell'acqua"

Un nostro lettore ci ha segnalato un problema relativo alla fornitura idrica nella giornata di domenica 25 giugno a Montesilvano, quando ci sarebbero state delle interruzioni nelle ore serali, senza alcun preavviso o risposta da parte dell'Aca quando i cittadini hanno segnalato il disservizio:

"Domenica sera, 25 giugno 2023 ore 22:30, prima interruzione d'acqua. Poi torna a mezzanotte. Poi va via nuovamente. Ritorna alle 4 del mattino. Esce acqua sporca dai rubinetti. Lunedì: iniziano le telefonate all'Aca, a seconda dell'operatore, le risposte sono le più disparate (non ci sono segnalazioni di guasto, ci sono dei lavori in corso, domattina arriverà una squadra a verificare, non c'è alcuna segnalazione di disservizio). L'acqua continua ad esserci a singhiozzo."

Il residente prosegue:

"Oltre 50 famiglie (se non il doppio) continuano a restare senza acqua e l'Aca continua a dare le versioni più disparate, confermando che non manderà alcuna autobotte"