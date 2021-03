La denuncia di una lettrice: "Dopo un anno la strada in via Lazio è ancora un cantiere" [FOTO]

Una lettrice ci ha scritto per denunciare una situazione di disservizio a Montesilvano, per la precisione in via Lazio, dove i lavori pubblici previsti lungo la strada non sono stati ancora ultimati.

Questo, nello specifico, è ciò che ci segnala la donna: "Dopo un anno la strada in via Lazio è ancora un cantiere. La situazione è insostenibile. Qualcuno intervenga".