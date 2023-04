Monopattino parcheggiato di traverso in via Balilla: "Occupa tutto il marciapiede, come fa chi ha problemi di deambulazione?"

Una nostra lettrice si dice "veramente incavolata" dopo l'ennesimo atto di menefreghismo che ha come protagonisti i monopattini elettrici. La donna, infatti, denuncia che un mezzo è stato abbandonato lungo il marciapiede di via Balilla, a pochi passi dal liceo scientifico, parcheggiandolo di traverso, in modo tale da ostruire il passaggio dei pedoni: "Ma si può mettere così? - si chiede la cittadina - È una cosa senza rispetto per il prossimo e, soprattutto, per le persone anziane e che non sono autosufficienti. Loro come possono fare?".

Sono tante le segnalazioni che riceviamo quasi quotidianamente anche sulla presenza di vari monopattini lasciati davanti ai cancelli delle case e ai portoni d’ingresso, o comunque in punti non adatti perché creano disagio e intralcio. Di fatto, alcuni fruitori di questi veicoli sono soliti posizionarli, dopo l'uso, un po' dove capita, senza preoccuparsi dell'eventuale disturbo arrecato agli altri.

Ma la domanda è: si può risalire a chi li ha utilizzati? Teoricamente dovrebbe essere possibile. In questo caso si potrebbe anche elevare una multa salata. In altre occasioni i monopattini sono stati parcheggiati davanti a uno scivolo per disabili e persone con carrozzine. Insomma, per colpa di pochi, un'innovazione tecnologica come questa rischia di essere additata a mezzo per teppisti.