La denuncia di un lettore: "Monopattini Helbiz gettati in mare, che vergogna"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci una grave situazione di degrado e vandalismo a Pescara, con un monopattino elettrico abbandonato nel mare, più precisamente nel tratto antistante la spiaggia libera.

È quanto si deduce dalla stessa app della società che gestisce il noleggio di monopattini in città, ossia la Helbiz, e che permette appunto di localizzare i mezzi. Stiamo parlando di una ditta privata che, per ciò che mette a disposizione degli utenti, "è a tutti gli effetti un servizio pubblico - evidenzia il lettore - e quindi gettare un monopattino in acqua, francamente, mi sembra troppo. È una vergogna".

Ricordiamo che già nell'estate 2020 avevamo documentato come i monopattini venissero lasciati nei posti più disparati, in spregio alle più elementari norme di educazione e civile convivenza.