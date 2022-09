Monopattino buttato nella scarpata: accade in via Valle Roveto [FOTO]

Giunge alla nostra redazione l'ennesima segnalazione di un monopattino elettrico abbandonato in giro per la città, spesso nei luoghi più sperduti.

Ecco che cosa ci fa sapere stavolta un lettore, con tanto di documentazione fotografica: "Un monopattino è stato buttato nella scarpata, in via Valle Roveto. È davvero vergognoso dover assistere a simili gesti, perpetrati da persone incivili e maleducate. Ma è possibile che non ci sia un modo per riuscire a risalire ai responsabili di questi pessimi comportamenti, così da poterli punire?".