Incivili sui monopattini, un lettore: "Ho visto un giovane buttare il mezzo a terra e andarsene"

Buongiorno, ennesimo monopattino buttato a terra. Succede in via Parco Nazionale d’Abruzzo. Scena vista con i miei occhi, ho rincorso il soggetto rimproverandolo dell’azione che ha fatto... la risposta che mi ha dato è stata: "Siccome era scarico io lo butto a terra, non serve".

Un maleducato strafottente. Cari genitori, insegnate l’educazione ai vostri figli. Non è che perché l’oggetto non è tuo lo puoi usare come meglio credi. Anzi, devi avere ancora più rispetto degli oggetti che sono tuoi.