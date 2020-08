La moda dei monopattini e i parcheggi "selvaggi" [FOTO]

Non c'è dubbio che ormai in città sia esplosa, in maniera eclatante, la moda dei monopattini a noleggio. Peccato che finora tale fenomeno si stia espandendo in maniera "selvaggia", perché sono già tante le segnalazioni che riguardano un uso scorretto di questi mezzi di locomozione, a cominciare dal modo in cui vengono parcheggiati e/o lasciati in giro dopo il loro utilizzo.

"Ecco il modo di parcheggiare i monopattini: se deve passare un disabile, è costretto a transitare sulla strada", ci scrive un lettore, inviandoci anche una fotografia relativa a ciò che succede in via Canova.

E un altro cittadino chiedere di sensibilizzare chi affitta i monopattini della Helbiz "ad avere un po’ di cervello quando li parcheggia. Questi mezzi, infatti, sono parcheggiati senza regole, sui posti auto, davanti agli ingressi dei palazzi, davanti ai negozi e persino sui marciapiedi vicino agli scivoli. Non penso di essere il primo che se ne accorge. Grazie".