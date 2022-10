Due monopattini lasciati sul marciapiede in via Colonna ostruiscono il passaggio, una residente: "Incivili e maleducati" [FOTO]

Due monopattini elettrici lasciati a poca distanza uno dall'altro sul marciapiede in viale Vittoria Colonna nella zona di Porta Nuova a Pescara.

I due mezzi di trasporto ecologici inoltre ostruiscono il passaggio, in un caso anche per quanto riguarda le strisce pedonali.

È quanto segnala una residente che critica i fruitori dei monopattini elettrici che dopo l'uso li hanno lasciati senza preoccuparsi del disturbo arrecato.

«Incivili e maleducati, su 20 metri di marciapiede due monopattini elettrici parcheggiati in viale Vittoria Colonna», segnala la donna, «si può risalire da chi sono state usate? Multa da centinaia di euro per me».