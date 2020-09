Monopattini abbandonati sulla banchina del porto: "Ma è normale lasciarli così?" [FOTO]

Continuano, da parte dei nostri lettori, le denunce relative ai monopattini elettrici che vengono abbandonati un po' ovunque in giro per la città, spesso in luoghi e posizioni impensabili.

Questo il commento di un cittadino che, a corredo delle proprie lamentele, ci ha anche inviato alcune eloquenti fotografie: "Non so... È normale lasciarli così? Qualcuno intervenga!". La segnalazione in questione si riferisce al porto, per la precisione alla banchina del molo nord.