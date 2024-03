La denuncia: "Via Caduti per Servizio discarica di tutti e nonostante le segnalazioni nessuno viene a pulire" [FOTO]

Via Caduti per Servizio · Fontanelle

“In via Caduti per Servizio vengono dalle zone vicine a scaricare rifiuti”. A denunciarlo è un residente che con alcune fotografie immortala alcuni mobili e altri oggetti che da giorni sarebbero stati abbandonati lungo la strada da qualcuno che non sarebbe neanche della zona e che dunque non si sarebbe rivolto ad Ambiente per il ritiro degli ingombranti.

Alla società però si sarebbero rivolti i residenti, senza che però per ora nessun ritiro sia stato fatto. “Abbiamo segnalato alla società il problema giovedì 21 marzo tramite il sito, ma a tutt'oggi i mobili sono ancora lì abbandonati”, afferma. Di qui la segnalazione arrivata al nostro giornale perché si intervenga, ma anche per rimarcare che non sarebbe la prima volta che i residenti si trovano a vivere una situazione del genere.