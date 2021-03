La denuncia di un lettore: "Mascherine buttate per terra all'ospedale di Pescara"

Mascherine buttate per terra all'interno dell'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara: è la denuncia di un lettore, che ci ha inviato al riguardo anche un paio di fotografie. Ecco le sue parole:

"Questo è lo schifo che si vede in giro: ieri, passando in ospedale e andando verso la Radiologia, ho notato che per terra c'erano due mascherine chirurgiche. Ma quelle persone che le hanno lasciate lì, non potevano invece prenderle e buttarle dentro al secchio? Vergognoso".