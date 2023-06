"Strada e marciapiede fortemente dissestati": degrado in via Emilia [FOTO]

Degrado in via Emilia, arteria situata in pieno centro, dove un nostro lettore ci segnala una situazione di forte dissesto: "La strada sta cadendo a pezzi, così come il marciapiede, ormai ridotto al peggio assoluto. Anche qui si nota come solo metà della carreggiata si stata riasfaltata anni fa, e viene francamente da chiedersi il perché, visto che ci si aspetterebbe che i lavori della manutenzione stradale vengano fatti completando tutto il lavoro e, dunque, riasfaltando l'intero manto stradale anziché una sola parte. Allo stato attuale, per terra ci sono degli autentici crateri".

Il cittadino, pertanto, chiede "l'immediata riasfaltatura della strada e il contestuale ripristino del marciapiede, così da garantire nuovamente delle condizioni minime di sicurezza per le persone".