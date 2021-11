Marciapiede pieno di foglie in via Fonte Romana, la segnalazione di un cittadino [FOTO]

Con l'arrivo dell'autunno capita che gli alberi perdano dai propri rami le foglie, che così finiscono per terra. Come noto, l'amministrazione fa svolgere quotidianamente interventi di pulizia in tutta la città, e questo discorso vale anche per via Fonte Romana, come ci testimonia un lettore: "Due settimane fa il Comune è venuto a pulire, ma ora le foglie sono di nuovo sul marciapiede, all'angolo con via Pian delle Mele".

Secondo il cittadino si renderebbe necessario un nuovo intervento perché "adesso le foglie sono anche bagnate, con il rischio quindi che se lì passa qualche anziano può anche cadere".