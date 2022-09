L'altra faccia di via Regina Margherita: "Marciapiede dissestato, è una trappola"

Proprio mentre sta per essere inaugurata la nuova viale Regina Margherita, appena riqualificata nel tratto che va dalla scuola media Mazzini in giù (per intenderci, verso piazza Salotto), c'è chi evidenzia che esiste un'altra parte della strada, in direzione nord, dove la situazione è ben diversa.

In particolare, un nostro lettore ci segnala che lungo il marciapiede sul lato mare, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Muzii e piazza San Francesco, "da anni va sempre peggio, di giorno in giorno, con la pavimentazione che è straziata dalle radici dei pini. Nonostante questo, il Comune è praticamente assente con lavori di messa in sicurezza, ma pensa a rifare la strada pochi metri più in là. Intanto qui inumerevoli persone sono già cadute dopo essere inciampate. Questo marciapiede, fortemente dissestato, è una trappola pericolosissima per anziani e pedoni in genere".