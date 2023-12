Marciapiede dissestato e con un palo in mezzo: problemi di accessibilità in via Don Bosco

Una nostra lettrice ci segnala lo stato in cui versa il marciapiede che si trova in via Don Bosco, più precisamente all'angolo con via Gobetti: "Un palo, in mezzo allo stretto marciapiede, impedisce il passaggio di carrozzine e persone che hanno bisogno di sostegno durante la deambulazione", evidenzia la donna che, preoccupata per la sicurezza e l'accessibilità della zona, rileva anche un ulteriore problema: il cedimento laterale del marciapiede.

Questo collasso non solo rende il passaggio incerto e rischioso, ma accentua ulteriormente l'urgenza di un intervento rapido da parte delle autorità competenti: "Come se non bastasse, lateralmente il marciapiede collassato è insicuro. Ho fatto presente da mesi la problematica ai vigili urbani, ma nessuno interviene", conclude.

Il degrado urbano può manifestarsi in molteplici modi, ma spesso sono le piccole cose a fare la differenza nella qualità della vita quotidiana dei cittadini. Un chiaro esempio di questa situazione è proprio il marciapiede all'incrocio tra via Don Bosco e via Gobetti, perché la progettazione urbana deve tenere conto della diversità delle abilità e delle esigenze di tutti i cittadini.

Chi di dovere è dunque chiamato a rispondere a questo appello, affrontando la questione con tempestività e mostrando un impegno concreto per risolvere definitivamente la situazione.