Marciapiede dissestato in via del Circuito, un lettore: "È pericoloso, qualcuno potrebbe farsi male"

Un lettore ci segnala la presenza di un marciapiede dissestato in via del Circuito, all'altezza del numero civico 410, nei pressi di attività commerciali molto frequentate come un bar e un fruttivendolo. Un ulteriore motivo per lanciare l'allarme sicurezza, dal momento che qualcuno, passando di lì, potrebbe farsi male.

"C'è una piccola buca - spiega l'uomo - che è presente in quel punto già da molto tempo e, ogni volta che piove un po', si allarga sempre di più. Inoltre lungo la pavimentazione tutt'intorno si è aperta una preoccupante crepa. Speriamo che intervenga presto qualcuno, prima che possa succedere qualcosa di più serio".