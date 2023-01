Marciapiede dissestato intorno a un tombino in via D’Annunzio [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala la presenza di un tombino in via D’Annunzio, all'altezza del numero civico 73/2, che "da diversi mesi" versa in una condizione di potenziale pericolo per i pedoni.

Secondo quanto sottolinea il cittadino, infatti, "una parte del marciapiede che si trova attorno al tombino è dissestata", con la pavimentazione che è saltata in un paio di punti. Pertanto si rischia di inciampare, facendosi anche male. Di conseguenza l'uomo chiede che chi di dovere intervenga il prima possibile per ripristinare una minima situazione di sicurezza, riparando la betonella rotta.