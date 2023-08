Buche in via Chiarini, la denuncia di una residente: "In tre settimane messo il cartello, ma nessun intervento per ripararle"

Buche in via Chiarini. Due quelle segnalate alla nostra redazione sulla strada di Porta Nuova da una residente. Da almeno tre settimane, fa sapere, sarebbe stata segnalata e in questo lasso di tempo “l'unico provvedimento preso è stato posizionare il cartello di pericolo”.

Un provvedimento preso per quella più profonda, come si vede dalla foto: una vera voragine che costituisce un pericolo soprattutto per le automobili trovandosi in mezzo alla strada. Oltre alla denuncia l'auspicio è che se il cartello è stato messo e dunque si ha contezza della buca esistente, si provveda nel minor tempo possibile a sistemarla.