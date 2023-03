In via Marino da Caramanico mancano ancora le strisce pedonali

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare la mancanza di strisce pedonali in via Marino da Caramanico, spiegando che "dopo il rifacimento di viale Marconi (ultimato ormai da più di un anno) sono stati eseguiti i lavori anche in via Marino Da Caramanico per spostare le strisce pedonali. E infatti sono stati costruiti nuovi scivoli affinchè i pedoni non fossero costretti a transitare a ridosso della rotonda situata in viale Marconi, ma le strisce non sono mai comparse e pertanto le auto ci parcheggiano".

Tra l'altro, mancando di segnaletica orizzontale, "le macchine non infrangono alcuna legge della strada", precisa l'uomo. La stessa cosa si verifica in via dei Sabini, all'angolo con viale Marconi.

Tutto questo, evidenzia il cittadino, "è stato segnalato prima sul sito del Comune alla sezione segnaletica il 27 maggio 2022, poi, visto che la situazione non è cambiata, ho effettuato un'altra segnalazione nuovamente alla segnaletica orizzontale il 12 giugno 2022. Non cambiando nulla dopo ben due segnalazioni effettuate, ho mandato una mail direttamente al sindaco Masci il 23 giugno 2022 per lamentare quanto accaduto, ma nulla, nessuna risposta e nemmeno l'ombra di strisce pedonali".

E conclude: "Poiché ciò crea disagio in primis ad anziani, diversamente abili e a noi tutti, spero di risolvere il problema sei voi potrete portare all'attenzione questo disagio. Vi ringrazio anticipatamente".