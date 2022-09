Lampioni della pubblica illuminazione accesi anche di giorno, la segnalazione dei cittadini [FOTO]

Lampioni della pubblica illuminazione accesi anche di giorno a Pescara.

Questa la segnalazione che proviene da diversi residenti del capoluogo adriatico.

«Vi segnalo che tutte le mattine le luci di via Valignani e via Carabba (Pescara sud zona stadio) sono accese anche quando c'e il sole», scrive una residente, «subito si pensa a ridurre le luci e il riscaldamento nelle scuole e non si pensa agli sprechi inutili».

Questo quanto aggiunge un altro cittadino: «Volevo segnalare alla vostra redazione quello che, a parer mio, è uno spreco. In viale Amerigo Vespucci i lampioni restano accesi anche di giorno. Una situazione che ho notato quasi quotidianamente da mesi per questo non credo si tratti di manutenzione».