Luci accese alle 9 del mattino in corso Manthonè: la denuncia di un lettore

Luci accese alle 9 del mattino lungo corso Manthoné. A denunciarlo è un cittadino che ha fotografato una delle luminarie della zona ancora accesa nonostante il sole fosse alto ormai da ore. Uno spreco, sottolinea, oltre che un costo inutile. L'invito è all'amministrazione perché presti attenzione evitando di sostenere spese inutili ancor più in un momento in cui con i rincari, le difficoltà, per tutti, sono aumentate.