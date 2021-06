Auto e moto sfrecciano nella notte, chiesti limitatori di velocità in via Firenze

Un lettore che abita in via Firenze ci ha scritto per segnalarci un problema: "Bisogna mettere un limite per il transito nelle ore notturne"

Un lettore che abita in via Firenze ci ha scritto per segnalarci un problema: "Attualmente - spiega - la circolazione dei veicoli a motore è consentita a qualsiasi ora senza alcuna possibilità di regolare l’altissima velocità e mettere un limite per il transito nelle ore notturne, durante le quali sfrecciano auto e moto a qualsiasi ora con rumori assurdi e spesso causando gravi incidenti".

Inoltre il cittadino si chiede "come mai in questa zona centrale e per lo più residenziale non sia stato mai installato un limitatore di velocità, visto che è piena di studenti che giornalmente a piedi o in bici raggiungono i propri istituti e devono fare attenzione ad auto e moto che sfrecciano a velocità sostenute".

E conclude: "La circolazione dei mezzi di giorno e di notte, nell’ambito della Ztl, è consentita previo permesso limitatamente alle vie e ai percorsi ivi indicati, che può essere in qualsiasi momento revocato, sospeso o limitato per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Credo che in un Paese civile ci vorrebbe più rispetto per noi abitanti".