La denuncia di un lettore: "Sulla riviera sud le bici sfrecciano sui marciapiedi nonostante la ciclovia, si facciano le multe"

"Biciclette sul marciapiede nonostante la ciclovia. Sul lungomare Papa Giovanni XXIII la situazione è fuori controllo. Pescara sud. Nonostante la presenza di una pista ciclabile che copre l’intero tratto di lungomare che da Francavilla si estende fino al porto turistico di Pescara, i ciclisti continuano a sfrecciare con le proprie biciclette sul marciapiede nel lato opposto alla ciclovia, incuranti della sicurezza dei pedoni e delle norme di legge". A denunciarlo, documentando la segnalazione con diverse foto, è un nostro lettore che chiede si applichi quanto previsto dalle legge anche per loro e cioè che siano passibili della multa prevista.

"L’articolo 182 del codice della strada, infatti, prevede una sanzione amministrativa per i velocipedi che devono transitare, ove presenti, sulle piste loro riservate, che può superare i 100 euro - sottolinea -. I cittadini e i pedoni lamentano la totale assenza di controlli e il rischio di incidenti dovuto soprattutto alla velocità con cui le biciclette percorrono il marciapiede, gremito, in modo particolare nel periodo estivo, di balneatori, sportivi, bambini e cani a passeggio con i loro padroni. La ciclovia di Pescara lungomare sud è stata ultimata nel 2018 e la sua realizzazione è costata complessivamente 1,5 milioni di euro circa. Abbiamo più volte denunciato ai vigili urbani questa situazione, ma non abbiamo mai ricevuto la dovuta assistenza anche se erano presenti sul posto riscontrando di fatto il problema. Noi cittadini - conclude - facciamo appello al sindaco di Pescara affinché adotti misure volte al rispetto delle regole della strada e soprattutto alla tutela dei pedoni che si trovano costretti a subire la continua invasione da parte dei mezzi a due ruote dei marciapiedi a loro dedicati".